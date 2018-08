Bergunfälle forderten drei Todesopfer in Tirol

Zu drei tödlichen Unfällen kam es am Mittwoch in den Tiroler Bergen. - © Bilderbox/Symbolbild

Zwei Bergunfälle haben am Mittwoch in Tirol drei Todesopfer gefordert. Zwei Kletterer, ein Mann und eine Frau, stürzten am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Ellmau (Bezirk Kufstein) in den Tod. Im Bereich der Westlichen Karwendelspitze bei Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) stürzte ein 67-jähriger Deutscher rund 150 Meter ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.