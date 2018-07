Die Bergrettung Mittersill stieg zu der Gruppe auf. (Symbolbild) - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Eine Gruppe von Bergwanderern ist am Dienstag nach einem Gewitter in Bramberg (Pinzgau) in Bergnot geraten. Die elf Wanderer wollten im Habachtal einen Bach queren, der nach dem Regen Hochwasser führte. Dabei rutschte eine 53-Jährige aus und stürzte ins steile Bachbett. Sie konnte sich selbst nicht mehr befreien, informierte die Polizei.