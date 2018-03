Berliner Autor und Fotograf Michael Rutschky ist tot

Michael Rutschky in seiner Wohnung in Berlin Kreuzberg - © APA (dpa)

Er spazierte, oft mit Cockerspaniel und Kamera, durch die Welt, schaute genau hin und hielt seine Beobachtungen in Wort und Bild fest: Der Autor und Fotograf Michael Rutschky ist tot. Der Essayist mit scharfem Blick für das Besondere im Alltag starb mit 74 Jahren nach längerer Krankheit in der Nacht auf Sonntag in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des Autors erfuhr.