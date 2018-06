Berliner Dom: Österreichischer Messer-Mann mit HIV und Hepatitis C infiziert

Jener Österreicher, der am Sonntag im Berliner Dom mit einem Messer randalierte , ist offenbar mit HIV und Hepatitis C infiziert. Die beim Einsatz beteiligten Polizisten sollen sich nun einer medizinischen Untersuchung unterziehen, berichtete die Berliner Zeitung am Mittwoch. Einen Haftbefehl gegen den Messer-Angreifer lehnte die Staatsanwaltschaft ab.