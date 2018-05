Berliner Ensemble zeigt 2018/19 Streeruwitz-Uraufführung

Als prominente Regisseure sind u.a. Simon Stone (er nimmt sich bei seinem Berlin-Debüt “Eine griechische Trilogie” “die Geschichte des Geschlechterkampfes von der Antike bis #Metoo” vor), Frank Castorf (er inszeniert am ehemaligen Brecht-Theater “Galileo Galilei” von und nach Brecht), Michael Thalheimer (annonciert sind Heiner Müllers “Macbeth”-Bearbeitung sowie eine weitere Inszenierung) und Arpad Schilling (mit einem neuen Stück) angekündigt.

Insgesamt soll es 15 Premieren – darunter neun Uraufführungen und eine Deutschsprachige Erstaufführung – geben. Die Spielzeit wird von zwei Uraufführungen eröffnet: Kay Voges inszeniert “Die Parallelwelt” aus alternativen Lebens- und Weltentwürfen als Simultanaufführung in Berlin und Dortmund, im Kleinen Haus befasst sich die Regisseurin Karen Breece in “Auf der Straße” mit der Obdachlosigkeit in Berlin. In Fritz Katers “heiner 1 - 4″steht Heiner Müller im Mittelpunkt.

“Unser zweiter Spielplan ist ein weiteres Bekenntnis zum Berliner Ensemble als Theater der Gegenwart: Neue Stücke, aktuelle Stoffe – Theater für diese dramatischen Zeiten, das Fragen an unsere Gesellschaft stellt und sich mit unserer Lebensrealität auseinandersetzt”, wird Intendant Oliver Reese zitiert, der selbst “Wheeler” von Tracy Letts in Szene setzen wird. “Die Qualität des Berliner Ensembles liegt nach wie vor insbesondere im starken Ensemble, das innerhalb der ersten Spielzeit bereits zu einer Einheit zusammengewachsen ist, die das Publikum begeistert.” Die Gesamtauslastung in der ersten Spielzeit betrage per Ende April 82,59 Prozent.

