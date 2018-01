Erklärung wird am Donnerstag erwartet - © APA (dpa)

Das Berliner Amtsgericht Charlottenburg berät am Donnerstag über das Insolvenzverfahren der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki. Dabei geht es darum, ob das Verfahren korrekt in Deutschland angesiedelt ist oder ob eigentlich ein österreichisches Gericht zuständig wäre. Das Gericht will dazu im Laufe des Tages eine Erklärung abgeben.