Berliner Konzerthaus feiert Wiener Philharmoniker

Mit der Hommage an die “Wiener” erinnert das Konzerthaus auch an den ersten Auftritt im Saal am Gendarmenmarkt: Mit dem Dirigenten Leonard Bernstein hatte das Orchester 1984 sein erstes Gastspiel in der DDR gegeben. Als “Artist in Residence” wird der Pianist Andras Schiff in der Spielzeit 2018/19 mit dem Konzerthausorchester Berlin zusammenarbeiten sowie mehrere Programme gestalten.

Das Konzerthausorchester Berlin wird zwar in der kommenden Saison ohne Chefdirigent spielen, doch sein bisheriger Chef, Ivan Fischer, plant vier Programme – dann als Ehrendirigent. In der Saison 2019/20 übernimmt dann Christoph Eschenbach offiziell die Leitung. Fischer leitet das Orchester seit 2012. Er will sich in Zukunft intensiver um sein Budapest Festival Orchestra widmen und mehr Zeit zum Komponieren haben.

(APA/dpa)