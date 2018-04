Berlusconi gegen Koalition mit Fünf Sternen

Berluscon traf Staatschef Mattarella - © APA (AFP)

Am zweiten Tag der politischen Konsultationen zur Regierungsbildung in Rom hat sich der Chef der italienischen Mitte-Rechts-Allianz, Silvio Berlusconi, im Gespräch mit Staatschef Sergio Mattarella klar gegen eine Regierung mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung geäußert. Berlusconi führte die Delegation seiner konservativen Forza Italia beim Gespräch mit dem Staatsoberhaupt am Donnerstag an.