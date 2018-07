Berlusconi will 2019 in Neapel für EU-Parlament kandidieren

“Unsere Partei Forza Italia lebt und ist wettbewerbsfähig. Berlusconi kandidiert wahrscheinlich in Neapel, um sich für den Neustart Süditaliens einzusetzen. In den letzten 20 Jahren hat niemand für Süditalien so viel wie die von Berlusconi geführten Regierungen getan”, so Tajani.

Steuerhinterziehung: Berlusconi von politischen Ämtern ausgeschlossen

Berlusconi war bis vor kurzem von politischen Ämtern ausgeschlossen. Grund war eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung. Das Ämterverbot wurde von einem Gericht im Mai aufgehoben, ursprünglich sollte es bis 2019 gelten. Tajani erklärte, er habe die Einrichtung eines großen europäischen Fonds für Süditalien vorgeschlagen. 20 Mrd. Euro könnten zur Schaffung einer halben Million Arbeitsplätze beitragen, sagte der EU-Parlamentspräsident.

