Schild verpasste Flachau-Sieg, Shiffrin gewann zum 41. Mal

Halbzeitführende ging mit Nummer eins ins Rennen - © APA (AFP)

Bernadette Schild hat ihren ersten Weltcupsieg und den ersten der ÖSV-Slalomdamen seit 31 Rennen verpasst. Die Salzburgerin führte am Dienstag zur Halbzeit des Flutlichtslaloms in Flachau, am Ende ging der Sieg vor der Rekordkulisse von 15.000 Zuschauern in einem dramatischen Finale aber doch an Mikaela Shiffrin. Die US-Seriensiegerin gewann 0,94 Sekunden vor Schild und 1,43 vor Frida Hansdotter.