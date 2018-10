Berndorf ehrt Komponisten des Stille-Nacht-Liedes

Im Bild: Landeshauptmann Wilfried Haslauer (li.) und Bürgermeister Josef Guggenberger. - © LMZ/Neumayr

An seine Zeit des Wirkens und Schaffens in Berndorf (Flachgau) erinnert ab sofort ein Denkmal zu Ehren Franz Xaver Grubers, dem Komponisten des Stille-Nacht-Liedes. Das Denkmal wurde am Freitagabend auf dem Dorfplatz enthüllt.