Bernie Sanders kandidiert erneut für US-Senat

Sanders will seinen "Kampf für eine progressive Agenda" fortsetzen

Der frühere US-Präsidentschaftsanwärter Bernie Sanders will bei der Wahl im November seinen Sitz im Senat verteidigen. Der 76-Jährige kündigte seine neuerliche Kandidatur am Montag via Twitter an. Er wolle seinen “Kampf für eine progressive Agenda” fortsetzen und sich dem “rechten Extremismus” von Präsident Donald Trump entgegenstellen, erklärte er dabei.