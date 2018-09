Blick auf das Gericht in Kopenghagen - © APA (AFP)

Im Berufungsprozess gegen den dänischen U-Boot-Bauer Peter Madsen hat seine Anwältin am Mittwoch eine mildere Strafe gefordert. Madsen war im April für den Mord an der Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilt worden, welche in Dänemark nicht zeitlich begrenzt ist. In dem Verfahren geht es nur um die Länge der Strafe. Die Verurteilung wegen Mordes hat Madsen akzeptiert.