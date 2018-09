Beschimpfter Thailand-Höhlenretter klagte gegen Tesla-Chef

Vernon Unsworth klagt Elon Musk - © APA (AFP)

Der von Tesla-Chef Elon Musk als “Pädophiler” beschimpfter Rettungstaucher des Höhlendramas in Thailand hat wie angekündigt den Milliardär verklagt. In der am Montag in Los Angeles eingereichten Verleumdungsklage fordert der Brite Vernon Unsworth unter anderem eine Zahlung von mindestens 75.000 Dollar (ca. 64.000 Euro) sowie ein Verbot für Musk, die Behauptungen zu wiederholen.