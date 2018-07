Besonders viele Verkehrsunfälle mit Kindern in Ferienzeit

Abseits der Schulwege lauern Gefahren - © APA (dpa/Symbolbild)

81 Prozent der Verkehrsunfälle mit Kindern passieren nicht am Schulweg, sondern in der Freizeit. Sieht man sich die Daten der Statistik Austria an, so gab es im Juli und August 2017 pro Tag um 40 Prozent mehr Verkehrsunfälle mit Kindern als im Schnitt der anderen Monate. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) sieht daher großen Aufholbedarf bei der Sicherheit abseits von Schulwegen.