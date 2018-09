“Bestandsaufnahme Gurlitt” – Schau in Berlin

Einblick in die jahrzehntelang geheim gehaltene Sammlung - © APA (dpa)

Der spektakuläre Schwabinger Kunstfund hat Deutschland nochmals an seine Verantwortung aus der Nazi-Zeit erinnert. Mehr als 1.500 Kunstwerke, in der Wohnung des Münchner Eigenbrötlers Cornelius Gurlitt beschlagnahmt, standen im Verdacht, NS-Raubkunst zu sein. Fünf Jahre später gibt eine Ausstellung in Berlin erstmals einen kompletten Einblick in die jahrzehntelang geheim gehaltene Sammlung.