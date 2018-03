Bestellung der Generalsekretäre der Ministerien fragwürdig

Pilnacek ist einer der neuen Generalsekretäre - © APA (Archiv)

Die mächtigen Generalsekretäre der Ministerien haben in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht: Peter Goldgruber im Innenministerium und Christian Pilnacek im Justizministerium mit der BVT-Affäre, Wolfgang Baumann im Verteidigungsministerium mit dem Wunsch, in allen Kasernen in die Fotogalerie aufgenommen zu werden. Die Bestellung der Generalsekretäre war von Anfang an umstritten.