Betreiber von drei Salzburger Innenstadt-Lokalen pleite

Der Betreiber musste Konkurs anmelden (Symbolbild). - © Bilderbox

Am Salzburger Landesgericht ist am Dienstag ein Konkursverfahren über jene Betreiberfirma eröffnet worden, die bis vor kurzem noch drei Lokale in der Salzburger Innenstadt betrieb. Dazu zählen die “Watzmann Bar”, die “Humboldt Stubn” und das Café “Rialto”. Rund 39 Gläubiger sind laut Kreditschutzverband von 1870 betroffen.