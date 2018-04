Betriebsversammlung wird zum Protestmarsch: 1.500 Demonstranten in Salzburg

Zahlreiche Teilnehmer beim Protestzug in der Stadt Salzburg. - © FMT-Pictures/TA

Rund 1.500 Mitarbeiter der Allgemeinen Unfallversichungsanstalt (AUVA), des Unfallkrankenhauses (UKH) Salzburg und der Gebietskrankenkasse (SGGK) versammelten sich am Freitagvormittag in der Stadt Salzburg, um vor dem Gebäude der Arbeiterkammer (AK) in der Markus-Sittikus-Straße eine Betriebsversammlung abzuhalten. Zuerst marschierten sie in einem Protestzug durch die Innenstadt.