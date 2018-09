Betrügerin gibt sich als Ärztin aus und erschleicht mindestens 10.000 Euro

Die Betrügerin machte sich einen vermeintlichen Doktortitel zu Nutze. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mindestens 10.000 Euro soll sich eine 37-jährige Pongauerin in den letzten zwölf Jahren durch Betrügereien erschlichen haben. Außerdem sei die Frau immer wieder als Medizinerin aufgetreten ohne je einen Universitätsabschluss erreicht zu haben. Das berichtete die Polizei Salzburg am Dienstag in einer Presseausssendung.