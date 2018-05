Werfen: Betrunkener Pkw-Lenker knallt in Straßenlaterne und flüchtet zu Fuß

Ein Unfall mit schwerem Sachschaden hat sich am Mittwoch gegen 22:30 Uhr in Werfen ereignet. Der Lenker eines Pkw kam bei der Bahnhofskreuzung in Richtung Werfen nach rechts in den Straßengraben ab, wurde auf die Fahrbahn zurück geschleudert und prallte frontal gegen eine Schutzinsel und eine Straßenlaterne, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zeugen beobachten Mann an Unfallstelle

Ohne die Unfallstelle abzusichern, flüchtete der Lenker. Kurz nach 23 Uhr konnte der einheimische Zulassungsbesitzer zu Hause angetroffen werden. Obwohl Zeugen ihn an der Unfallstelle gesehen hatten, bestritt er, den Wagen gelenkt zu haben.

Feuerwehr Werfen im Einsatz

Ein Alkotest ergab einen Messwert von zwei Promille. Der 27-jährige Mann wird angezeigt. Die Aufräumungsarbeiten wurden von der Feuerwehr Werfen mit drei Fahrzeugen und 15 Mann durchgeführt.