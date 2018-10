Betrunkener riss Polizeihund Maulkorb herunter – Gebissen

Der Mann wurde festgenommen und ins Spital gebracht - © APA (Symbolbild/LPD WIEN)

Eher ruppig als zünftig ist es in der Nacht auf Freitag auf der Wiener Wiesn in der Leopoldstadt zugegangen. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurde gerauft, ein 39-jähriger Gast verhielt sich besonders aggressiv. Beim Einschreiten der Beamten riss der stark Betrunkene einem Diensthund den Maulkorb herunter, worauf ihn der Vierbeiner biss. Der Mann wurde festgenommen und ins Spital gebracht.