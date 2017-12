Betrunkener verübte zweimal Fahrerflucht: Mehrere Verletzte

Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt - © APA (Webpic)

Gleich zweimal hintereinander verübte am Samstag ein betrunkener Autofahrer in Niederösterreich Fahrerflucht nach von ihm verursachten Unfällen. In einem Fall kam es dabei zu einer schweren Kollision zweier weiterer Fahrzeuge mit vier zum Teil schwer Verletzten. Der Mann wurde mittlerweile ausgeforscht, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.