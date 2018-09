Bettina M. Busse wird Kuratorin am Kunstforum Wien

Busse wurde in München geboren und studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Soziologie in Florenz, München, Berlin und Wien. 1994 begann die Zusammenarbeit mit Bruno Gironcoli mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung seines Oeuvres. Seit 2010 ist sie für die kunsthistorische Betreuung des Nachlasses verantwortlich. 2003 war sie gemeinsam mit Kaspar König Vize-Kommissionärin des Österreich-Pavillons auf der 50. Biennale in Venedig.

Als freie Kuratorin zeichnete sie zuletzt laut Aussendung für die Ausstellungsprojekte “ICON. Ideal Idea Inspiration” in der Galerie Krinzinger und “Bruno Gironcoli. One Body. Two Souls” in der CLEARING Gallery in Brüssel (Belgien) verantwortlich.

Im Kunstforum laufen noch bis 20. September die Ausstellungen “Andy Denzler” und “SEO”. Am 9. Oktober eröffnet die Ausstellung “Faszination Japan – Monet – Van Gogh – Klimt”.

