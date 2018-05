Bettina Plank kämpft bei Karate-EM um Goldmedaille

Bettina Plank kämpft um Gold - © APA (Archiv)

Bettina Plank steht bei den Karate-Europameisterschaften in Novi Sad in der Kumite-Klasse bis 50 kg im Finale. Die Ex-Europameisterin aus Vorarlberg setzte sich am Donnerstag im Semifinale gegen die französische Weltmeisterin Alexandra Recchia mit 3:2 durch und bekommt es nun im Finale mit der Türkin Serap Özcelik Arapoglu zu tun.