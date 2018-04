Ein Unbekannter nutzte einen Besen als Schlagwaffe. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Ein 20-jähriger Brite ist Sonntag früh in Brixlegg (Bez. Kufstein) in Tirol von Unbekannten mit einem Besenstiel verprügelt worden. Der Mann habe dadurch eine stark blutende Verletzung am Kopf erlitten, teilte die Polizei mit.