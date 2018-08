Marco Bezzecchi hat am Sonntag beim Motorrad-GP von Österreich in Spielberg das Auftakt-Rennen der Moto3-Klasse vor Landsmann Enea Bastianini gewonnen. Der italienische KTM-Pilot baute bei sonnigem Wetter auf dem Red Bull Ring seine WM-Führung auf den Tagesdritten Jorge Martin (Honda) aus Spanien aus. Martin trat nach einer Operation seiner gebrochenen linken Hand an.

Der als 23. aus der achten Reihe gestartete Österreicher Maximilian Kofler wurde auf seiner KTM 29. und damit auf der Strecke Letzter. Der 17-jährige HAK-Schüler aus Oberösterreich hatte wie im Vorjahr eine Wild Card für den WM-Auftritt in der kleinsten WM-Klasse erhalten. Im Rennen erhielt Kofler u.a. eine Plus-1-Platz-Strafe wegen Verlassens der Strecke (Track Limit). (APA) Leserreporter Feedback