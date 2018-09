Bhutans Regierungspartei scheidet in erstem Wahlgang aus

Die Volksdemokratische Partei von Regierungschef Tobgay schied aus - © APA (AFP)

Im südasiatischen Königreich Bhutan steht ein Regierungswechsel an: Die Volksdemokratische Partei (PDP) von Regierungschef Tshering Tobgay schied am Samstag in der ersten Runde der Parlamentswahlen aus. In die Stichwahl am 18. Oktober zogen zwei andere Parteien ein. Die Wahlbeteiligung lag in der ersten Runde nach offiziellen Angaben bei 66 Prozent. Mehr als 291.000 Menschen gaben ihre Stimme ab.