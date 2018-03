Biathlet Fourcade in Oslo-Verfolgung souverän

Fourcade bei allen Antritten diese Saison auf Podest - © APA (AFP/NTB)

Der Franzose Martin Fourcade hat seine Vormachtstellung im Biathlon-Weltcup am Samstag in Oslo untermauert. Der Superstar feierte auf dem Weg zu seinem siebenten Gesamtsieg in der 12,5-km-Verfolgung auf dem Holmenkollen den 72. Erfolg seiner Karriere, er stand bei allen seiner 18. Saisonstarts auf dem Podest. Simon Eder verbesserte sich mit einer Strafrunde vom 19. auf den 6. Rang.