Biathlon: Hauser/Eberhard in Single-Mixed-Staffel am Podest

Das österreichische Duo freut sich über Platz zwei. - © APA/AFP/Lehtikuva/Martti Kainulainen

Lisa Theresa Hauser und Julian Eberhard haben beim Biathlon-Weltcup am Samstag in Kontiolahti in der Single-Mixed-Staffel (6 km + 7,5 km) für einen österreichischen Podestplatz gesorgt. Das ÖSV-Duo landeten mit 2,4 Sekunden Rückstand auf die Franzosen Anais Chevalier/Antonin Guigonnat auf Rang zwei. Norwegen (+4,4) wurde vor der Ukraine Dritter.