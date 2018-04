Biathlon: Staatsanwaltschaft bestätigte Ermittlung gegen IBU, Doping als Hintergrund

Zur Durchsuchung beim IBU wurden mehr Details bekannt. - © Wildbild

Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (WKSTA) ermittelt gegen Funktionäre des Internationalen Biathlon-Verbandes (IBU) sowie Betreuer und Sportler des russischen Biathlon-Teams. Das gab die WKSTA am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Hausdurchsuchung vom Dienstagabend am IBU-Sitz in der Stadt Salzburg bestätigt. Hier lest ihr, was dem IBU vorgeworfen wird.