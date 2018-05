Bienen besetzten Fahrradabstellplatz in Wien

“Dem Bienenschwarm wurde mittels Wassersprühflasche ein Regenschauer vorgetäuscht, womit bezweckt wurde, dass die Bienen in Richtung Königin eng zusammenrücken, schlechter davonfliegen können und somit leichter in eine Bienenschwarmkiste umgesiedelt werden konnten”, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Als die Königin und ein Teil der Gefolgschaft in die Kiste verfrachtet waren, folgten die restlichen Bienen dem Hauptschwarm.

Schon am vergangenen Wochenende wurde die Polizei von zwei Männern zu einem “Schlangeneinsatz” in Neustift im Walde geholt. Eine – wie sich später herausstellte – ungiftige Äskulapnatter wollte sich in den Motorraum ihres Autos verkriechen und wurde von einer Inspektorin daran gehindert. Die 1,30 Meter lange Schlange wurde in den Weinbergen ausgesetzt.

(APA)