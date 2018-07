In einer starken Rechtskurve geriet der Mann aus Henndorf (Flachgau) auf die linke Seite, bremste noch ab und kam dabei zu Sturz, berichtete die Polizei in einer Aussendung. In der Folge rutschte er noch gegen einen entgegenkommenden Pkw. Trotz einer Vollbremsung der Autofahrerin geriet der Biker unter ihr Fahrzeug. Der Flachgauer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.