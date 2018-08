Motorradfahrer bei Unfall auf A23 lebensgefährlich verletzt

Der verletzte Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus geflogen - © APA (Archiv)

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 8.00 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Wiener Südosttangente (A23) lebensgefährlich verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. “Wir waren mit drei Teams vor Ort – zwei Fahrzeuge und der Wiener Rettungshubschrauber standen im Einsatz”, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, zur APA.