Bilanz nach 100 Tagen: Wie zufrieden seid ihr mit der neuen Regierung?

49 Prozent sind eher oder sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit der ÖVP-FPÖ-Regierung. 28 Prozent sind wenig, 17 Prozent gar nicht zufrieden, der Rest machte keine Angaben.

39 Prozent der Befragten finden, dass die ÖVP-FPÖ-Koalition die Arbeit bisher besser macht als die Vorgänger-Regierung, 22 Prozent finden die Regierungsarbeit gleich gut, 28 Prozent schlechter, der Rest machte keine Angaben.

Würde am kommenden Sonntag der Nationalrat gewählt (“Sonntagsfrage”), käme die ÖVP auf 32 Prozent und bliebe damit bei dem im Vorjahr erzielten Ergebnis, die SPÖ würde mit 28 Prozent um einen Prozentpunkt zulegen, die FPÖ würden mit 24 Prozent zwei Prozentpunkte verlieren. Die NEOS würden von fünf auf sieben zulegen, die Grünen (3,8 Prozent bei der Wahl) wären mit fünf Prozent im Nationalrat, die Liste Pilz (4,4 Prozent bei der Wahl) mit drei Prozent wohl nicht mehr vertreten.

OGM hat im Zeitraum zwischen 19. und 21. März im Auftrag von ServusTV 519 Wahlberechtigte befragt, die Schwankungsbreite beträgt +/- 4,4 Prozent, bei der Sonntagsfrage liegt sie bei +/-5,1 Prozent.

Gute Vertrauenswerte für Bundeskanzler Kurz

Auch eine Umfrage vom Montag auf SALZBURG24 bescheinigt der neuen Regierungsspitze großes Vertrauen. So führte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Ranking mit 21,74 Prozent der Stimmen klar an, gefolgt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) mit 15,21 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgten Bundespräsident Alexander Van der Bellen (11,65 Prozent) und SPÖ-Chef Christian Kern (10,39 Prozent). Gefragt wurde nach dem Politiker, dem man am meisten vertraut. Die Prozentangaben entsprechen dem Stand von Mittwoch, 10.20 Uhr.

(APA/S24)