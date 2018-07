Bildstein/Hussl beenden 49er-EM auf Rang neun

Benjamin Bildstein und David Hussl haben die 49er-Segel-Europameisterschaft vor Gdynia am Freitag auf dem neunten Rang beendet. Als Achter hatte sich das Duo für das entscheidende Medal Race qualifiziert, in dem die OeSV-Athleten den fünften Platz einfuhren. Davor hatte es am Schlusstag die Wettfahrtränge zwölf, fünf, sieben und 17 gegeben. Der Titel ging an die Spanier Diego Botin/Iago Lopez.

Mit dem neunten Endrang erreichten Bildstein/Hussl die vor den kontinentalen Titelkämpfen angepeilte Top-10-Platzierung. “Man hat durch einige Spitzenplatzierungen gesehen, dass wir großes Potenzial haben. Man muss aber auch sagen, dass uns einige Fehler passiert sind, an denen man merkt, dass wir doch lange pausieren mussten”, erklärte Steuermann Bildstein. Bei den Damen im 49erFX wurden Olympia-Bronze-Medaillen-Gewinnerin Tanja Frank und Lorena Abicht als bestes OeSV-Boot 21. Sieben Zähler bzw. zwei Plätze dahinter folgten Laura Schöfegger und Anna Boustani. In der Silberflotte hielten sich Angelika Kohlendorfer und die ehemalige Ruderin Lisa Farthofer im Spitzenfeld, sie landeten insgesamt an der 29. Position. Es siegten die Norwegerinnen Helene Naess und Marie Ronningen. Endstand von der Segel-EM in den Klassen 49er und 49erFX vor Gdynia (POL): Männer, 49er (16 von 16 Wettfahrten): 1. Diego Botin/Iago Lopez (ESP) 69 Punkte – 2. Dominik Buksak/Szymon Wierzbicki (POL) 74 – 3. Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (GBR) 75. Weiter: 9. Benjamin Bildstein/David Hussl (AUT) 106. Frauen, 49erFX (14 von 14 Wettfahrten): 1. Helene Naess/Marie Ronningen (NOR) 59 Punkte – 2. Victoria Jurczok/Anika Lorenz (GER) 81 – 3. Sophie Weguelin/Sophie Ainsworth (GBR) 81. Weiter: 21. Tanja Frank/Lorena Abicht (AUT) 142 – 23. Laura Schöfegger/Anna Boustani (AUT) 149 – 29. Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer 119 (AUT/Silberflotte) Mixed, Nacra17 (15 nach 15 Wettfahrten): 1. Ruggero Tita/Caterina Banti (ITA) 34 Punkte – 2. Gemma Jones/Jason Saunders (NZL) 47 – 3. Fernando Echavarri Erasun/Tara Pacheco Van Rijnsoever (ESP) 56 (APA) Leserreporter Feedback