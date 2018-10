Bildungsforscher Hopmann warnt vor geplanter Lehrplan-Reform

Die Reform werde der kommende Generation schaden, so Hopmann - © APA (Symbolbild)

Stefan Hopmann, Bildungsforscher an der Universität Wien und seit über 30 Jahren Spezialist für Lehrpläne, warnt vor negativen Folgen der geplanten Reform der Lehrpläne an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen. In einem offenen Brief in der Wochenzeitung “Furche” appelliert er an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), sein Vorhaben zu überdenken.