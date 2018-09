Billa-Filiale in Himberg fast völlig ausgebrannt

Nach mehr als sechs Stunden konnte der Brand gelöscht werden - © APA (Symbolbild)

In der Wienerstraße in Himberg im Bezirk Bruck a.d. Leitha ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Billa-Filiale in Flammen gestanden. Acht Feuerwehren mit 26 Fahrzeugen und 132 Mann rückten zum Löscheinsatz aus. Der Supermarkt sei fast völlig ausgebrannt, berichtete die Feuerwehr Himberg. Zweimal wurde die Alarmstufe erhöht.