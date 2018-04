Birgit Minichmayr erhielt Lola als beste Nebendarstellerin

Große Ehre für die Oberösterreicherin - © APA (dpa)

Die oberösterreichische Schauspielerin Birgit Minichmayr ist am Freitagabend bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin mit einer Lola als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die 41-Jährige wurde für ihre Rolle in dem Drama “3 Tage in Quiberon” von Emily Atef geehrt. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt Minichmayr die beste Freundin der mit dem Leben hadernden Romy Schneider.