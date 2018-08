Bis zu 100 Menschen bei illegaler Waldparty in OÖ

Polizeieinsatz bei illegaler Waldparty - © APA (Symbolbild)

Rund 70 bis 100 Feierlaunige haben die Nacht auf Sonntag bei einer illegalen Party in einem Wald in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) durchgefeiert. Diese war von einem 27-Jährigen professionell mit Verkaufsstand, Musikanlage und Zelten aufgezogen worden. Allerdings hatte er ohne Veranstaltungsbewilligung oder Einverständnis des Grundeigentümers agiert, berichtete die Polizei am Sonntag.