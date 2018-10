Bis zu 500.000 Nutzerkonten von Google-Datenleck betroffen

Google will Google Plus abdrehen. - © APA/AFP (Getty)

Internetriese Google hat am Montag bestätigt, dass auch die Google-Mutter Alphabet von einer großen Sicherheitslücke betroffen gewesen ist. Bis zu 500.000 Nutzerkonten bei dem sozialen Netzwerk Google Plus könnten von dem Datenleck betroffen gewesen sein, teilte der Internet-Konzern mit. Aufgrund des Vorfalls will das Unternehmen nun die Plattform Google Plus dicht machen.