Bischofshofen: Mann (23) stürzt bei Abseilversuch ab

Der Mann stürzte acht bis zehn Meter ab. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Ein 23-Jähriger wollte sich am Montagnachmittag in Bischofshofen (Pongau) abseilen. Mit einer selbst geknoteten Abseilhilfe wollte so aus dem Haus kommen. Er glaubte, dass die Haustür verschlossen sei.