Bischofshofen: Motorradunfälle auf Katschbergstraße fordern Verletzte

In einer Linkskurve auf der B99 kam ein 24 Jahre alter Motorradfahrer am frühen Nachmittag ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und verletzte sich am Oberschenkel. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in das Klinikum Schwarzwach geflogen, teilt die Polizei mit.

Verletzter Biker auf B99

Nur wenig später ereignete sich ebenfalls auf der B99 ein Auffahrunfall zweier Motorradfahrer. Einer der Biker musste wegen starker Schmerzen im linken Bein mit dem Rettungshubschrauber auch ins Spital nach Schwarzach gebracht werden.

Mann stürzt schwer mit Vespa

Etwa zeitgleich verunfallte ein Belgier mit seiner Vespa auf der Großglockner Hochalpenstraße. Der 46-Jährige war in Richtung Mautstelle Ferleiten (Pinzgau) unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben der Hinterreifen platzte. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer an der Hüfte. Der Rettungshubschrauber flog ihn in das Salzburger Unfallkrankenhaus (UKH).