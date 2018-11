Bischofshofens Schilchegger und Khalil von Profi-Klubs gejagt

Für Bischofshofen ist Mohamed Khalil ein wahrer Glücksfall. Der 18-jährige Angreifer wusste bereits in seinem zarten Alter im Salzburger Fußball-Unterhaus zu überzeugen. Seine Tempoläufe? Unwiderstehlich. Seine Technik? “Wie jene von Lionel Messi”, schwärmte sein Trainer Thomas Heissl im Gespräch mit SALZBURG24.

Leihdeal mit Kaufoption für Khalil und Schilchegger?

Wenig überraschend, dass bereits Scouts von Profi-Klubs aus Österreich am Fußballplatz in Bischofshofen nach dem wieselflinken Eigengewächs Ausschau hielten. “Ich kann das bestätigen. Es waren bereits drei bis vier Vereine bei uns und haben ihn beobachtet”, erklärte BSK-Boss Patrick Reiter. Das selbe soll auch für Neo-Angreifer Simon Schilchegger gelten. Der aus Altenmarkt gekommene 20-Jährige hält – gleich wie Khalil – bei sieben Saisontreffern in 17 Runden. Gut möglich, dass das Sturmduo bereits im Winter Profiluft schnuppern darf. “Unser Ziel ist es, die jungen Talente weiter zu entwickeln und sie eventuell bei dem passenden Angebot eine oder zwei Ligen höher zu verkaufen”, erläuterte Reiter.

Ein Leihdeal mit Kaufoption soll im Raum stehen. “Ob dies bereits in dieser Transferzeit über die Bühne geht, wird sich herausstellen. Mit der Veröffentlichung der Vereinsnamen wollen wir noch warten”, fügte Reiter an. Khalil hat, nachdem ihn Erzrivale St. Johann locken wollte, einen Vertrag bis 30. Juni 2020 bei den Pongauern unterschrieben. Auch Schilchegger ist mit einem längeren Kontrakt an den Verein gebunden. Bischofshofen könnte die Dienste der Youngsters noch gut gebrauchen, liegen sie doch mit 15 Zählern nur zwei Punkte über einem Abstiegsrang in der Westliga.