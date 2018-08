Bisher etwa 200 Strafanzeigen nach Polizeigewalt in Rumänien

Polizei ging brutal gegen Demonstranten zu - © APA (AFP)

In Rumänien werden auch fünf Tage nach dem brutalen Polizeieinsatz gegen mehr als 100.000 Antiregierungsdemonstranten weiter Anzeigen gegen die Polizisten erstattet. Wie der Chefermittler der Militärstaatsanwaltschaft, Ionel Corbu, am Mittwoch bekannt gab, gingen bis dato 192 Strafanzeigen bei seiner Behörde ein, man rechne mit weiteren Dutzenden in den kommenden Tagen.