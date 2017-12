Bitcoin-Firmen droht Aus an der Börse von Tel Aviv

Scharfer Gegenwind für Bitcoin-Firmen in Israel - © APA (dpa)

In Israel droht Unternehmen rund um das Geschäft mit Cyber-Devisen das Aus an der Börse von Tel Aviv. Der Chef der israelischen Marktaufsicht ISA, Shmuel Hauser, will dort ein Handelsverbot für bereits gelistete Firmen durchsetzen, wie er am Montag auf einer Wirtschaftskonferenz sagte.