Björndalen verpasste Olympia-Norm

Dem achtfachen Olympiasieger war in der norwegischen Mannschaft bei ausbleibenden Ergebnissen keine Sonderbehandlung in Aussicht gestellt worden. “Ich bin nicht der Nationaltrainer, also will ich keine Kalorien damit verbrauchen zu überlegen, ob ich aus der Mannschaft sollte”, sagte Björndalen nach dem Rennen, dem womöglich letzten seiner Karriere, enttäuscht. “Jetzt ziehe ich mich um. Und dann wird die Zukunft so, wie die Zukunft wird.”

Björndalen hätte für seine Olympia-Chance im Einzel zumindest einen sechsten Platz benötigt. Nach halber Distanz lag der 20-fache Weltmeister und Sieger von 94 Weltcuprennen, der in dieser Saison noch nicht in Fahrt gekommen ist, noch auf dem vierten Zwischenrang. In den beiden Stehend-Schießen kassierte “König Ole” durch Fehlschüsse aber insgesamt drei Strafminuten. Pyeongchang dürften damit die ersten Winterspiele seit Albertville 1992 ohne Björndalen sein.

