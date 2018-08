Blitzschlag für Waldbrand in OÖ verantwortlich

Das Feuer wurde am Freitag von einem Jäger entdeckt - © APA (FF BAD ISCHL)

Der Waldbrand in einem kaum zugänglichen Areal in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) hat am Samstagvormittag weiterhin die Einsatzkräfte gefordert. Das Feuer am Gspranggupf auf 1.050 Meter Seehöhe konnte am Freitag wegen der schlechten Wetterbedingungen nicht mehr gelöscht werden. “Die Ursache dürfte ein Blitzschlag gewesen sein”, sagte Einsatzleiter Jochen Eisl im Gepräch mit der APA.