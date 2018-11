Sanchez legt May zweites Brexit-Referendum nahe

Sanchez äußerte zugleich die Hoffnung, dass die Austrittsentscheidung revidiert wird, weil der Austritt Großbritanniens “ein großer Verlust” für beide Seiten sei. London habe nämlich eine “positive Rolle” in der Entwicklung der Europäischen Union gespielt. Deshalb wünsche er sich, dass die britische Regierung ein zweites Referendum abhält, damit Großbritannien in die EU zurückkehren könne. “Ich will nicht sagen sofort, aber in Zukunft”, fügte Sanchez hinzu.

Der sozialistische Politiker äußerte sich auch optimistisch, was die Brexit-Verhandlungen betrifft. Es müsse einen “möglichst pragmatischen” Vertrag geben, “bei dem die gemeinsamen Interessen der gesamten EU Vorrang haben”. Das Abkommen könne im Dezember geschlossen werden. “Wir sind heute einem Abkommen näher als noch vor drei Wochen und hoffen daher, dass wir im Dezember ein Abkommen erzielen können.”

Die EU-Kommission sieht noch zu wenig Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. “Die Gespräche auf technischer Ebene laufen, aber wir sind noch nicht so weit”, erklärte ein Sprecher. Angesprochen auf die Aussage von Sanchez, sagte der Sprecher, die Kommission gebe auf Was-Wäre-Wenn-Fragen keine Antwort. Dies sei für die Brüsseler Behörde eine “rote Linie”. Jedenfalls würden die Verhandlungen für einen Brexit-Deal weiterlaufen. “Die Vorbereitungsarbeiten dauern schon ein Jahr und werden fortgesetzt.

Um einen ungeregelten EU-Austritt zu verhindern, muss nach jetzigem Stand noch heuer ein Abkommen zwischen London und Brüssel akkordiert werden. Dieses muss nämlich noch vom britischen Unterhaus und dem Europäischen Parlament ratifiziert werden. Ein für den Abschluss in Aussicht genommener EU-Sondergipfel an diesem Wochenende dürfte Diplomatenangaben nicht stattfinden, stattdessen könnte es das darauffolgende Wochenende werden.

EU-Minister Gernot Blümel sprach am Montag vor einer Sitzung des Brexit-Rates, die Verhandlungen hätten Dynamik gewonnen. May ist aber mit massivem innenpolitischen Widerstand konfrontiert, Medienberichten zufolge sollen mehrere Minister mit Rücktritt gedroht haben. Völlig unklar ist auch, ob die konservative Politikerin einen Deal mit der EU durch das Unterhaus bringen wird, in dem ihre zerstrittene Regierungspartei keine Mehrheit hat – und auch nicht auf die Unterstützung der oppositionellen Labour Party hoffen darf. Diese macht sich nämlich für Neuwahlen stark.

Der deutsche Staatssekretär Michael Roth äußerte sich ähnlich zu den Brexit-Verhandlungen. “So viel Zeit haben wir nicht mehr”, so Roth. Es dürfe jedenfalls “zu keinen unfairen Beziehungen zwischen den Briten und der EU-27 kommen”, sagte Roth zur Frage der Zollunion und der Nordirland-Grenze. Man müsse sich auch für den Fall eines “No Deal” vorbereiten.

Unterdessen zeigt sich eine wachsende EU-Zustimmung in Großbritannien. Einer in der Vorwoche veröffentlichten Erhebung zufolge sind 54 Prozent der Briten für einen Verbleib ihres Landes und lediglich 46 Prozent für den Austritt. Beim Referendum am 23. Juni 2016 hatten – entgegen Umfragen, die eine Mehrheit für den Verbleib zeigten – 52 Prozent für den Austritt votiert. Dieser soll am 29. März 2019 vollzogen werden.

(APA)