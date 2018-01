Blümel drängt bei Treffen in Brüssel auf EU-Sparkurs

Blümel traf auf den Brexit-Chefverhandler Barnier - © APA (BKA)

Zum Auftakt seiner EU-Zuständigkeit ist Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag in Brüssel eingetroffen, um dort Gespräche mit dem Brexit-Chefverhandler Michel Barnier und EU-Kommissionsvize Frans Timmermans zu führen. Blümel forderte in Hinblick auf den nächsten EU-Finanzrahmen einen Sparkurs. Und versicherte zugleich den pro-europäischen Kurs der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung.